Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:06

Капелло о Семаке: «Это великий тренер и мой друг»

Капелло прокомментировал чемпионство «Зенита» под руководством Сергея Семака
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло похвалил главного тренера «Зенита» Сергея Семака за успехи в клубе.

«Я очень доволен успехами Семака! Это великий тренер и по совместительству мой друг. Браво, браво, браво! Думаю, что и дальше в его карьере все будет в лучшем свете.

Для «Баварии» завоевывать трофеи слишком просто. Это самая сильная команда в Германии, самая важная, с огромными экономическими ресурсами. Даже и не знаю, что нужно сделать Семаку, чтобы выиграть РПЛ 10 раз подряд», — цитирует Капелло «Чемпионат».

«Зенит», набрав 61 очко, досрочно стал чемпионом Тинькофф РПЛ в четвертый раз подряд. Семак возглавлял клуб в течение всех четырех сезонов.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4682083-kapello-nazval-semaka-velikim-trenerom-posle-chetvyortoj-podryad-pobedy-v-rpl.html
Сергей Семак
Фабио Капелло
РПЛ
ФК Зенит
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как научиться много приседать: советы тренера
«Зенит» - чемпион по праву. Но без Лиги чемпионов такая команда будет не по карману России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин — о работе Семака: «Ему нужно стремиться побить рекорд Олега Романцева»

В «Спартаке» заявили, что не планируют организовывать «Зениту» чемпионский коридор
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости