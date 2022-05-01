Капелло о Семаке: «Это великий тренер и мой друг»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло похвалил главного тренера «Зенита» Сергея Семака за успехи в клубе.

«Я очень доволен успехами Семака! Это великий тренер и по совместительству мой друг. Браво, браво, браво! Думаю, что и дальше в его карьере все будет в лучшем свете.

Для «Баварии» завоевывать трофеи слишком просто. Это самая сильная команда в Германии, самая важная, с огромными экономическими ресурсами. Даже и не знаю, что нужно сделать Семаку, чтобы выиграть РПЛ 10 раз подряд», — цитирует Капелло «Чемпионат».

«Зенит», набрав 61 очко, досрочно стал чемпионом Тинькофф РПЛ в четвертый раз подряд. Семак возглавлял клуб в течение всех четырех сезонов.