«Спартак» и «Крылья Советов» объявили составы на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ.

В воротах красно-белых сыграет Александр Селихов, который не выходил на поле с 19 марта — тогда «Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) в 22-м туре чемпионата.

Отметим, что у «Крыльев Советов» с первых минут появятся два арендованных у «Спартака» футболиста: защитник Илья Гапонов и нападающий Максим Глушенков.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Зобнин, Бакаев, Игнатов, Хлусевич, Мозес, Мартинс, Соболев.

Запасные: Максименко, Свинов, Рассказов, Кофрие, Классен, Промес, Маркитесов, Пруцев, Денисов, Шитов, Николсон.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гудков, Барач, Липовой, Смирнов, Пиняев, Соколов, Цыпченко.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет сегодня, 1 мая. Начало встречи — в 14.00 (мск).