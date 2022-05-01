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«Спартак» — «Крылья Советов»: Селихов сыграет в воротах красно-белых впервые с середины марта

«Спартак» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Селихов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак» и «Крылья Советов» объявили составы на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ.

В воротах красно-белых сыграет Александр Селихов, который не выходил на поле с 19 марта — тогда «Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) в 22-м туре чемпионата.

Отметим, что у «Крыльев Советов» с первых минут появятся два арендованных у «Спартака» футболиста: защитник Илья Гапонов и нападающий Максим Глушенков.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Зобнин, Бакаев, Игнатов, Хлусевич, Мозес, Мартинс, Соболев.

Запасные: Максименко, Свинов, Рассказов, Кофрие, Классен, Промес, Маркитесов, Пруцев, Денисов, Шитов, Николсон.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гудков, Барач, Липовой, Смирнов, Пиняев, Соколов, Цыпченко.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет сегодня, 1 мая. Начало встречи — в 14.00 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
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1.05 19:00
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