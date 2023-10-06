В «Спартаке» сообщили, что на дерби с ЦСКА реализовано около 30 тысяч билетов

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о количестве проданных билетов на матч против ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

«Реализовано около 30 тысяч билетов на дерби. Спрос высокий, продажи продолжаются. Рассчитываем, что поддержка будет достойной», — сказал Зеленов.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

Перед 11-м туром «Спартак» (16 очков) занимает пятое место в РПЛ. ЦСКА (16) уступает красно-белым по дополнительным показателям и идет шестым.