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Сегодня, 17:13

Чернов высказался о возможной отставке Абаскаля из «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов в микст-зоне после матча с «Динамо» в Кубке России (0:3), рассказал об обстановке в команде на фоне разговоров о возможном увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля.

«После таких игр, как с «Крыльями» и «Динамо», конечно, неприятно. Чувствуешь себя не в своей тарелке. Но мы в «Спартаке» должны справляться с давлением. Разговоры всегда были, есть и будут. В матче с ЦСКА нужно сделать все возможное, чтобы победить. В целом, независимо от ситуации, любая игра может стать последней как для тренера, так и для игрока. Мы играем в том числе и за тренера. Но еще думаем о себе и хотим показать свои лучшие качества», — приводит слова Чернова Sport24.

После 10 туров чемпионата России «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 16 очками. В следующем туре РПЛ красно-белые встретятся с ЦСКА на своем поле. Игра пройдет 8 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-584416-chernov-lyubaya-igra-mozhet-stat-posledney-kak-dlya-trenera-tak-i-dlya-igroka
Никита Чернов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Промес назвал несправедливым счет матча с «Крыльями Советов»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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Сочи – Зенит
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Балтика – Оренбург
 - : -
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