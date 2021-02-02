Каррера назвал чушью слова Паршивлюка о том, что его слили ветераны «Спартака»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на слова защитника «Динамо» Сергея Паршивлюка.
Сегодня, 2 февраля, экс-футболист красно-белых заявил, что его уходу из «Спартака» поспособствовали ветераны клуба, к которым прислушивался Каррера.
«Когда я начал работу в «Спартаке», Паршивлюк уже был вне состава! А сейчас, спустя четыре года, он решил сказать эту чушь собачью, — цитирует Карреру metaratings.ru. — Если это правда, и я действительно вывел его из состава, якобы прислушавшись к ветеранам клуба, почему Паршивлюк молчал до этого? Спросите себя и сами ответьте на этот вопрос. Это абсолютная ложь».
Напомним, Паршивлюк выступал за главную команду красно-белых с 2007 по 2016 год. В 2017 году «Спартак» под руководством Карреры стал чемпионом России впервые за 16 лет.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/karrera-spustya-chetyre-goda-parshivlyuk-reshil-skazat-etu-chush-sobachyu/
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