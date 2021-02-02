Каррера назвал чушью слова Паршивлюка о том, что его слили ветераны «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на слова защитника «Динамо» Сергея Паршивлюка.

Сегодня, 2 февраля, экс-футболист красно-белых заявил, что его уходу из «Спартака» поспособствовали ветераны клуба, к которым прислушивался Каррера.

«Когда я начал работу в «Спартаке», Паршивлюк уже был вне состава! А сейчас, спустя четыре года, он решил сказать эту чушь собачью, — цитирует Карреру metaratings.ru. — Если это правда, и я действительно вывел его из состава, якобы прислушавшись к ветеранам клуба, почему Паршивлюк молчал до этого? Спросите себя и сами ответьте на этот вопрос. Это абсолютная ложь».

Напомним, Паршивлюк выступал за главную команду красно-белых с 2007 по 2016 год. В 2017 году «Спартак» под руководством Карреры стал чемпионом России впервые за 16 лет.