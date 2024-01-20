В «Спартаке» рассказали, что у Джикии нет проблем со здоровьем и лишним весом

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов ответил на вопрос о состоянии защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии перед началом зимних сборов.

— Есть слухи, что у Георгия Джикии существует склонность к набору веса. Расскажи, как он с этим борется? Действительно ему с этим приходится бороться?

— При встрече с Георгием мы сразу же отметили, что он отлично выглядит. Отдохнувший, похудевший — это подтвердили и тесты. Он молодец, активно занимался по программе, активно занимается с диетологами. Поэтому человек, как истинный капитан, показывает своим примером молодому поколению, как надо приводить себя в форму перед сборами.

— А если не говорить о сегодняшнем дне, а в принципе: Джикия действительно легко набирает вес, и ему надо строго держать себя в рамках?

— Скажу откровенно, большинству игроков, тем более, возраста Джикии, приходится серьезнее подходить к своему здоровью, к своим весовым показателям. Поэтому, конечно, ему сложнее, но он держит себя в рамках, как настоящий профессионал. На сегодняшний день мы не увидели никаких отклонений по здоровью и по лишней массе Георгия Джикии.

Джикия в этом сезоне провел 9 матчей и не отличился результативными действиями.

«Спартак» после 18 туров занимает 5-ое место в РПЛ, набрав 30 очков.