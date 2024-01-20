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Сегодня, 12:06

В «Спартаке» рассказали, что у Джикии нет проблем со здоровьем и лишним весом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов ответил на вопрос о состоянии защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии перед началом зимних сборов.

— Есть слухи, что у Георгия Джикии существует склонность к набору веса. Расскажи, как он с этим борется? Действительно ему с этим приходится бороться?

— При встрече с Георгием мы сразу же отметили, что он отлично выглядит. Отдохнувший, похудевший — это подтвердили и тесты. Он молодец, активно занимался по программе, активно занимается с диетологами. Поэтому человек, как истинный капитан, показывает своим примером молодому поколению, как надо приводить себя в форму перед сборами.

— А если не говорить о сегодняшнем дне, а в принципе: Джикия действительно легко набирает вес, и ему надо строго держать себя в рамках?

— Скажу откровенно, большинству игроков, тем более, возраста Джикии, приходится серьезнее подходить к своему здоровью, к своим весовым показателям. Поэтому, конечно, ему сложнее, но он держит себя в рамках, как настоящий профессионал. На сегодняшний день мы не увидели никаких отклонений по здоровью и по лишней массе Георгия Джикии.

Джикия в этом сезоне провел 9 матчей и не отличился результативными действиями.

«Спартак» после 18 туров занимает 5-ое место в РПЛ, набрав 30 очков.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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2.03 00:00
Балтика – Сочи
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