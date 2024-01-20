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Сегодня, 12:00

Умяров считает, что «Спартак» может догнать «Краснодар» в РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мыслями о весенней части сезона.

— Ты приходил в «Спартак» одновременно с Глушенковым из «Чертаново» и казалось, что твоя карьера выбилась вперед, а Макс, наоборот, ушел в аренду. Ты удивлен его прогрессу, что эксперты начали называть его одним из лучших игроков России?

— Слушайте, нет, все видели его качества. Просто у любого футболиста есть период, когда удача улыбнется, когда все факторы сложатся, когда тренер поверит, партнеры будут доверять и будут играть на него. Поэтому не удивлен.

— В конце прошлого года гендиректор «Спартака» Олег Малышев оценил выступление красно-белых на три с минусом. Согласен ли? И на что «Спартак» может претендовать в весенней части сезона?

— Понятное дело, что с таким составом, таким количеством игроков, с такими вложениями пятое место — не то, где мы хотим находиться. Думаю, вторая часть чемпионата будет полностью направлена на то, чтобы изменить эту ситуацию. Потолок «Спартака» — борьба за первую-вторую строчки.

— То есть ты реально считаешь, что исходя из того положения в таблице, «Краснодар» возможно догнать.

— Конечно, осталось чуть меньше половины чемпионата. Многое может произойти.

— 12 туров — маленький отрезок. То есть вам нужно выиграть 12 матчей, а «Краснодар» должен 2-3 матча проиграть.

— Почему нет? Почему это нереально? Я просто не понимаю вопроса.

— Просто исходя из того, как вы играли в первой половине сезона...

— Вот это сейчас то, над чем нам нужно работать. Когда мы готовились летом, это была одна команда, потом трансферы немного изменили, добавили вариативности.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 30 очками в 18 матчах. «Краснодар» лидирует с 38 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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