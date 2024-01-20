Умяров считает, что «Спартак» может догнать «Краснодар» в РПЛ
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мыслями о весенней части сезона.
— Ты приходил в «Спартак» одновременно с Глушенковым из «Чертаново» и казалось, что твоя карьера выбилась вперед, а Макс, наоборот, ушел в аренду. Ты удивлен его прогрессу, что эксперты начали называть его одним из лучших игроков России?
— Слушайте, нет, все видели его качества. Просто у любого футболиста есть период, когда удача улыбнется, когда все факторы сложатся, когда тренер поверит, партнеры будут доверять и будут играть на него. Поэтому не удивлен.
— В конце прошлого года гендиректор «Спартака» Олег Малышев оценил выступление красно-белых на три с минусом. Согласен ли? И на что «Спартак» может претендовать в весенней части сезона?
— Понятное дело, что с таким составом, таким количеством игроков, с такими вложениями пятое место — не то, где мы хотим находиться. Думаю, вторая часть чемпионата будет полностью направлена на то, чтобы изменить эту ситуацию. Потолок «Спартака» — борьба за первую-вторую строчки.
— То есть ты реально считаешь, что исходя из того положения в таблице, «Краснодар» возможно догнать.
— Конечно, осталось чуть меньше половины чемпионата. Многое может произойти.
— 12 туров — маленький отрезок. То есть вам нужно выиграть 12 матчей, а «Краснодар» должен 2-3 матча проиграть.
— Почему нет? Почему это нереально? Я просто не понимаю вопроса.
— Просто исходя из того, как вы играли в первой половине сезона...
— Вот это сейчас то, над чем нам нужно работать. Когда мы готовились летом, это была одна команда, потом трансферы немного изменили, добавили вариативности.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 30 очками в 18 матчах. «Краснодар» лидирует с 38 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5