Умяров о своем состоянии: «Все супер! Никаких болячек нет»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о состоянии здоровья.

— С августа не публикуешь ничего в своих социальных сетях. Почему?

— Да просто выбился из этого. Был период, когда просто не хотелось ничего выкладывать.

— Как прошел медосмотр? Здоровье в порядке?

— Все супер! Самое главное сейчас набрать форму. Никаких болячек нет.

В сезоне-2023/24 Умяров забил 1 гол в 19 матчах за «Спартак» во всех турнирах.