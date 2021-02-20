В «Спартаке» прокомментировали слова Калакуцкого о невыплате по трансферу Соболева
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» новость о том, что футбольный клуб «Крылья Советов» недополучил денег по итогам трансфера нападающего Александра Соболева. По информации портала Transfermarkt, «Спартак» заплатил за 23-летнего футболиста 4,5 миллиона евро.
«Свои финансовые обязательства перед «Крыльями Советов» «Спартак» выполнил в полном объеме», — сказал Фетисов «СЭ».
Ранее гендиректор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий в интервью «Чемпионату» заявил, что реальная сумма трансфера намного меньше, чем было объявлено официально.
(Владислав Флегонтов)
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