В «Спартаке» прокомментировали слова Калакуцкого о невыплате по трансферу Соболева

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» новость о том, что футбольный клуб «Крылья Советов» недополучил денег по итогам трансфера нападающего Александра Соболева. По информации портала Transfermarkt, «Спартак» заплатил за 23-летнего футболиста 4,5 миллиона евро.

«Свои финансовые обязательства перед «Крыльями Советов» «Спартак» выполнил в полном объеме», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее гендиректор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий в интервью «Чемпионату» заявил, что реальная сумма трансфера намного меньше, чем было объявлено официально.

(Владислав Флегонтов)