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«Тамбов» продолжит выступление в молодежном первенстве

16:43
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«Тамбов» продолжит выступать в молодежном первенстве России текущего сезона, сообщает официальный канал Тинькофф РПЛ в Telegram 20 февраля.

Клуб уведомил РПЛ считать письмо от 11 февраля о снятии молодежной команды с турнира недействительным

Тамбовчане после 14 туров молодежного первенства занимают седьмое место в группе А с 14 очками. Ранее стало известно, что «Тамбов» продолжит участие в Тинькофф РПЛ и БЕТСИТИ Кубке России.

Дополнительная информация:

https://t.me/premierliga/1229

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