«Тамбов» продолжит выступление в молодежном первенстве
«Тамбов» продолжит выступать в молодежном первенстве России текущего сезона, сообщает официальный канал Тинькофф РПЛ в Telegram 20 февраля.
Клуб уведомил РПЛ считать письмо от 11 февраля о снятии молодежной команды с турнира недействительным
Тамбовчане после 14 туров молодежного первенства занимают седьмое место в группе А с 14 очками. Ранее стало известно, что «Тамбов» продолжит участие в Тинькофф РПЛ и БЕТСИТИ Кубке России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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