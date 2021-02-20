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Урунов продолжит карьеру в «Уфе»

18:10
Остон Урунов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Остон Урунов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о будущем полузащитника команды Остона Урунова.

«Урунов продолжит карьеру в «Уфе». Аренда до конца сезона с правом выкупа», — сказал Фетисов.

Ранее стало известно, что футболист исключен из заявки «Спартака» на сезон. 20-летний полузащитник в текущем сезоне провел девять матчей за команду и забил один мяч.

(Максим Алланазаров)

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