Урунов продолжит карьеру в «Уфе»
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о будущем полузащитника команды Остона Урунова.
«Урунов продолжит карьеру в «Уфе». Аренда до конца сезона с правом выкупа», — сказал Фетисов.
Ранее стало известно, что футболист исключен из заявки «Спартака» на сезон. 20-летний полузащитник в текущем сезоне провел девять матчей за команду и забил один мяч.
(Максим Алланазаров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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