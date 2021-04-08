В «Спартаке» прокомментировали слив документов с зарплатами игроков

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал данные по зарплатам футболистов, слитыми в сеть Telegram-каналом Black Mirror.

«Любая публикация конфиденциальных сведений — это неприятный момент, который вносит дополнительные сложности в процесс управления. Но я уверен, мы все успешно с этим справимся. Ну и надо понимать, что ни один футболист не станет заключать контракт на невыгодных для себя условиях», — сказал Фетисов.

О достоверности цифр он добавил: «Часть цифр верна, но они и ранее появлялись в открытых источниках».

По информации канала, в частности, бывшие игроки красно-белых Денис Глушаков в год получал 3 046 тысячи евро, а Андре Шюррле — 3 333 тыс. евро.

(Артем Калинин)