В «Спартаке» прокомментировали слив документов с зарплатами игроков
22:20
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал данные по зарплатам футболистов, слитыми в сеть Telegram-каналом Black Mirror.
«Любая публикация конфиденциальных сведений — это неприятный момент, который вносит дополнительные сложности в процесс управления. Но я уверен, мы все успешно с этим справимся. Ну и надо понимать, что ни один футболист не станет заключать контракт на невыгодных для себя условиях», — сказал Фетисов.
О достоверности цифр он добавил: «Часть цифр верна, но они и ранее появлялись в открытых источниках».
По информации канала, в частности, бывшие игроки красно-белых Денис Глушаков в год получал 3 046 тысячи евро, а Андре Шюррле — 3 333 тыс. евро.
(Артем Калинин)
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