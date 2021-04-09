Аленичев прокомментировал назначение Олича главным тренером ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА является загадкой для всех.

«Мне тоже сложно сказать, почему выбор пал на хорвата. С одной стороны, он здорово проявил себя в ЦСКА и был одним из лучших легионеров команды. Поэтому в какой-то степени его назначение закономерно и приятно для болельщиков красно-синих. С другой — Ивица еще никогда не работал главным тренером. Но сейчас судить сложно, должно пройти время. Возможно, в оставшихся турах РПЛ армейцы покажут такие результаты, что в клубе назначение Олича признают правильным ходом. Пока же это загадка для всех», — цитирует RT Аленичева.