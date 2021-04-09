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Аленичев прокомментировал назначение Олича главным тренером ЦСКА

01:10

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА является загадкой для всех.

«Мне тоже сложно сказать, почему выбор пал на хорвата. С одной стороны, он здорово проявил себя в ЦСКА и был одним из лучших легионеров команды. Поэтому в какой-то степени его назначение закономерно и приятно для болельщиков красно-синих. С другой — Ивица еще никогда не работал главным тренером. Но сейчас судить сложно, должно пройти время. Возможно, в оставшихся турах РПЛ армейцы покажут такие результаты, что в клубе назначение Олича признают правильным ходом. Пока же это загадка для всех», — цитирует RT Аленичева.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/850935-alenichev-cska-olich

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