В «Спартаке» прокомментировали интерес к защитнику Мацею Рыбусу

В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к экс-защитнику «Локомотива» Мацею Рыбусу.

«Мацей Рыбус действительно входит в список потенциальных новичков «Спартака» этим летом, но на данный момент это лишь один из наших вариантов», — говорится в сообщении.

Сегодня, 9 июня, футболист сообщил, что покинул «Локомотив». Позже появилась информация об интересе московского «Спартака» к игроку, который на данный момент является свободным агентом.