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В «Спартаке» прокомментировали интерес к защитнику Мацею Рыбусу

Виктория Кравченко
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В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к экс-защитнику «Локомотива» Мацею Рыбусу.

«Мацей Рыбус действительно входит в список потенциальных новичков «Спартака» этим летом, но на данный момент это лишь один из наших вариантов», — говорится в сообщении.

Сегодня, 9 июня, футболист сообщил, что покинул «Локомотив». Позже появилась информация об интересе московского «Спартака» к игроку, который на данный момент является свободным агентом.

Мацей Рыбус
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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