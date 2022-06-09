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Ринат Дасаев: «Я к званию лучшего вратаря мира всегда стремился»

Дасаев рассказал, как узнал о том, что стал лучшим вратарем мира
Александра Ланцетова
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев рассказал на мероприятии, посвященном 100-летию клуба, как узнал о том, что стал лучшим вратарем мира.

— Как вы узнали о том, что стали лучшим вратарем мира?

— Новость пришла перед игрой с «Динамо» (Киев). Трахтенберг сказал Константину Ивановичу Бескову, я мельком услышал. Мне вручили кубок. Игра удачно сложилась, мы выиграли 1:0. Я всегда ставил перед собой задачу куда-то попасть. Я к этому [званию лучшего вратаря] всегда стремился.

— Осознание, что вы лучший вратарь мира подстегнуло как-то вас в той игре?

— Естественно. Когда тебе перед матчем говорят, что ты лучший вратарь мира, и дают кубок с перчатками, которые весят 30 кг, конечно, это окрыляет.

Дасаев стал обладателем приза «Лучший вратарь мира» в 1988 году. Он выступал за «Спартак» с 1978 по 1988 год.

Ринат Дасаев
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ФК Спартак (Москва)
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Ринат Дасаев назвал лучшего голкипера в мире
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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