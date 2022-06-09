Ринат Дасаев: «Я к званию лучшего вратаря мира всегда стремился»

Дасаев рассказал, как узнал о том, что стал лучшим вратарем мира

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев рассказал на мероприятии, посвященном 100-летию клуба, как узнал о том, что стал лучшим вратарем мира.

— Как вы узнали о том, что стали лучшим вратарем мира?

— Новость пришла перед игрой с «Динамо» (Киев). Трахтенберг сказал Константину Ивановичу Бескову, я мельком услышал. Мне вручили кубок. Игра удачно сложилась, мы выиграли 1:0. Я всегда ставил перед собой задачу куда-то попасть. Я к этому [званию лучшего вратаря] всегда стремился.

— Осознание, что вы лучший вратарь мира подстегнуло как-то вас в той игре?

— Естественно. Когда тебе перед матчем говорят, что ты лучший вратарь мира, и дают кубок с перчатками, которые весят 30 кг, конечно, это окрыляет.

Дасаев стал обладателем приза «Лучший вратарь мира» в 1988 году. Он выступал за «Спартак» с 1978 по 1988 год.