В «Спартаке» прокомментировали информацию о переходе Жиго в «Трабзонспор»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию турецких СМИ о том, что защитник Самуэль Жиго в течение недели перейдет в «Трабзонспор».

«Жиго готовится к сбору. Информация турецких СМИ максимально далека от действительности», — сказал Зеленов.

Ранее появилась информация, что Жиго осталось уладить последние детали перед переходом в турецкий клуб. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона, и он якобы уже уведомил руководство, что не собирается его продлевать.

Ранее также сообщалось, что на 28-летнего француза претендуют «Лион», «Марсель», «Рома», а также «Тигрес».

Жиго перешел в «Спартак» из «Гента» летом 2018 года за 8 миллионов евро. В этом сезоне он провел в РПЛ 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.