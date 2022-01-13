«Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?» Глушаков обратился к Кокорину

Глушаков обратился к Кокорину и пошутил о возможном переходе форварда в «Химки»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пошутил о возможном переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в подмосковный клуб.

Глушаков выложил у себя в Instagram фотографию, на которой он делает вид, что говорит по телефону. В подписи под публикацией полузащитник сделал отсылку к переходам Юрия Жиркова и Павла Мамаева в «Химки».

«Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?» — подписал снимок Глушаков.

Отметим, что Кокорин поставил лайк под постом Глушакова.

Кокорин поставил лайк под постом Глушакова. Фото Instagram

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2020 года. За все время в итальянском клубе он принял участие в 10 матчах, проведя на поле в сумме 212 минут и не отличившись результативными действиями. Ранее сообщалось об интересе «Химок» к 30-летнему россиянину.