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«Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?» Глушаков обратился к Кокорину

Глушаков обратился к Кокорину и пошутил о возможном переходе форварда в «Химки»
Иван Торопцев
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кокорин поставил лайк под постом Глушакова.
Фото Instagram
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пошутил о возможном переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в подмосковный клуб.

Глушаков выложил у себя в Instagram фотографию, на которой он делает вид, что говорит по телефону. В подписи под публикацией полузащитник сделал отсылку к переходам Юрия Жиркова и Павла Мамаева в «Химки».

«Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?» — подписал снимок Глушаков.

Отметим, что Кокорин поставил лайк под постом Глушакова.

Кокорин поставил лайк под постом Глушакова. Фото Instagram
Кокорин поставил лайк под постом Глушакова.
Фото Instagram

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2020 года. За все время в итальянском клубе он принял участие в 10 матчах, проведя на поле в сумме 212 минут и не отличившись результативными действиями. Ранее сообщалось об интересе «Химок» к 30-летнему россиянину.

Александр Кокорин
Денис Глушаков
Футбол
ФК Фиорентина
ФК Химки
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