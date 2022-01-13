Глава Башкирии: «В руководство футбольного клуба «Уфа» войдет еще один спонсор»

Глава Башкирии заявил, что в руководство «Уфы» войдет еще один спонсор

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о финансовой ситуации в «Уфе».

«Финансовая ситуация в клубе абсолютно нормальная, — приводит слова Хабирова ТАСС. — Вчера только проводили совещание с руководством клуба. Мы нашли еще одного благотворителя, который будет поддерживать клуб. В руководство футбольного клуба «Уфа» войдет еще один спонсор. Скоро об этом все узнаете».

В конце декабря генеральный директор клуба Шамиль Газизов заявил, что финансовые трудности «Уфы» полностью разрешены.

После 18 туров Тинькофф РПЛ уфимцы набрали 16 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.