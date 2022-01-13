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Сегодня, 13:39

Глава Башкирии: «В руководство футбольного клуба «Уфа» войдет еще один спонсор»

Глава Башкирии заявил, что в руководство «Уфы» войдет еще один спонсор
Карен Саркисян
Корреспондент

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о финансовой ситуации в «Уфе».

«Финансовая ситуация в клубе абсолютно нормальная, — приводит слова Хабирова ТАСС. — Вчера только проводили совещание с руководством клуба. Мы нашли еще одного благотворителя, который будет поддерживать клуб. В руководство футбольного клуба «Уфа» войдет еще один спонсор. Скоро об этом все узнаете».

В конце декабря генеральный директор клуба Шамиль Газизов заявил, что финансовые трудности «Уфы» полностью разрешены.

После 18 туров Тинькофф РПЛ уфимцы набрали 16 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

Источник: https://tass.ru/sport/13415469
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 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
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 - : -
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 - : -
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П
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И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

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