В «Спартаке» прокомментировали дисквалификацию Тедеско

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию о дисквалификации главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на три игры после инцидента в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).

— Мы запросили мотивацию решения КДК, — сказал Фетисов «СЭ». — Изучим ее и после этого сформируем позицию клуба по данному вопросу.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что 35-летний Тедеско пропустит три игры после инцидента в Сочи. Немецко-итальянский специалист также оштрафован на 50 тысяч рублей.

По словам Тедеско, во время матча тренер сочинцев Дмитрий Бородин посоветовал немецкому специалисту возвращаться Германию. В подтрибунном помещении наставник красно-белых показал жест «шелест купюр» и вступил в конфликт с вратарем Сосланом Джанаевым. После игры один из футболистов «Сочи» ударил тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля.

(Сергей Федоров)