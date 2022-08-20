Форвард Шамар Николсон ответил, останется ли он в «Спартаке»

Форвард «Спартака» Шамар Николсон после поражения от «Динамо» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ ответил на вопрос о своем будущем.

«Остаюсь ли я в «Спартаке»? Да, это мой дом. И я считаю, что сегодня «Спартак» был лучше, чем «Динамо», — сказал Николсон.

Ранее агент футболиста Ненад Портега в интервью «СЭ» сообщил, что Николсон недоволен количеством своего игрового времени в московском клубе.

Николсон перешел в «Спартак» из «Брюгге» в январе 2022 года и подписал контракт с красно-белыми до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний ямаец принял участие в 5 матчах команды в РПЛ и не отметился результативными действиями.

27.08.2022 | Факел — Спартак