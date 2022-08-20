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Сегодня, 20:13

Форвард Шамар Николсон ответил, останется ли он в «Спартаке»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форвард «Спартака» Шамар Николсон после поражения от «Динамо» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ ответил на вопрос о своем будущем.

«Остаюсь ли я в «Спартаке»? Да, это мой дом. И я считаю, что сегодня «Спартак» был лучше, чем «Динамо», — сказал Николсон.

Ранее агент футболиста Ненад Портега в интервью «СЭ» сообщил, что Николсон недоволен количеством своего игрового времени в московском клубе.

Николсон перешел в «Спартак» из «Брюгге» в январе 2022 года и подписал контракт с красно-белыми до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний ямаец принял участие в 5 матчах команды в РПЛ и не отметился результативными действиями.

27.08.2022 | Факел — Спартак

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
4
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
2
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
3
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
4
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
5
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
6
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
Результаты / календарь
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19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 1 : 1
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 0 : 1
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 0 : 3
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 1 : 0
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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