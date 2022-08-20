Форвард Шамар Николсон ответил, останется ли он в «Спартаке»
Форвард «Спартака» Шамар Николсон после поражения от «Динамо» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ ответил на вопрос о своем будущем.
«Остаюсь ли я в «Спартаке»? Да, это мой дом. И я считаю, что сегодня «Спартак» был лучше, чем «Динамо», — сказал Николсон.
Ранее агент футболиста Ненад Портега в интервью «СЭ» сообщил, что Николсон недоволен количеством своего игрового времени в московском клубе.
Николсон перешел в «Спартак» из «Брюгге» в январе 2022 года и подписал контракт с красно-белыми до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний ямаец принял участие в 5 матчах команды в РПЛ и не отметился результативными действиями.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|14-4
|13
|
2
|Динамо
|6
|3
|3
|0
|11-4
|12
|
3
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|11-2
|11
|
4
|Ростов
|5
|3
|2
|0
|10-7
|11
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
6
|Сочи
|5
|3
|0
|2
|7-9
|9
|
7
|Краснодар
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|
8
|Ахмат
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
9
|Химки
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
10
|Кр. Советов
|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|
11
|Оренбург
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
12
|Локомотив
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|
13
|Н. Новгород
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
14
|Факел
|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|
15
|Торпедо
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|
16
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|19.08
|19:00
|
Кр. Советов – Факел
|1 : 1
|20.08
|13:00
|
Урал – Н. Новгород
|0 : 1
|20.08
|15:00
|
Химки – Локомотив
|0 : 3
|20.08
|17:30
|
Динамо – Спартак
|1 : 0
|20.08
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|21.08
|15:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.08
|17:30
|
Зенит – Торпедо
|- : -
|21.08
|20:00
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|5
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0