Шамар Николсон близок к переходу из «Спартака» в «Галатасарай»

«Галатасарай» достиг соглашения о трансфере нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, заявил журналист Якуп Чинар в эфире Yeni Acik TV.

В ближайшее время будет официально объявлено о переходе ямайского форварда в клуб из Стамбула.

Ранее агент футболиста Ненад Портега в интервью «СЭ» сообщил, что Николсон недоволен количеством своего игрового времени в московском клубе.

Приэтом сам футболист заявил, что останется в московской команде.

Николсон перешел в «Спартак» из «Брюгге» в январе 2022 года и подписал контракт с красно-белыми до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний ямаец принял участие в 5 матчах команды в РПЛ и не отметился результативными действиями.