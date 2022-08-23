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23 августа, 22:38

Шамар Николсон близок к переходу из «Спартака» в «Галатасарай»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Галатасарай» достиг соглашения о трансфере нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, заявил журналист Якуп Чинар в эфире Yeni Acik TV.

В ближайшее время будет официально объявлено о переходе ямайского форварда в клуб из Стамбула.

Ранее агент футболиста Ненад Портега в интервью «СЭ» сообщил, что Николсон недоволен количеством своего игрового времени в московском клубе.

Приэтом сам футболист заявил, что останется в московской команде.

Николсон перешел в «Спартак» из «Брюгге» в январе 2022 года и подписал контракт с красно-белыми до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний ямаец принял участие в 5 матчах команды в РПЛ и не отметился результативными действиями.

ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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