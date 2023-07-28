В «Спартаке» отреагировали на слухи о жалобе «Олимпиакоса» в ФИФА

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что «Олимпиакос» подал на российкий клуб жалобу в ФИФА из-за переговоров с защитником Олегом Рябчуком.

«Мы не комментируем слухи и не говорим о конкретных именах до официального подписания. Вместе с тем хотим заметить, что «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками. Ведем себя корректно и профессионально. Об этом на трансферном рынке всем известно», — сказал Зеленов.

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года. 25-летний защитник провел за команду 120 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.