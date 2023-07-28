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Сегодня, 22:06

В «Спартаке» отреагировали на слухи о жалобе «Олимпиакоса» в ФИФА

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Олег Рябчук.
Фото Соцсети

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что «Олимпиакос» подал на российкий клуб жалобу в ФИФА из-за переговоров с защитником Олегом Рябчуком.

«Мы не комментируем слухи и не говорим о конкретных именах до официального подписания. Вместе с тем хотим заметить, что «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками. Ведем себя корректно и профессионально. Об этом на трансферном рынке всем известно», — сказал Зеленов.

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года. 25-летний защитник провел за команду 120 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Футбол
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Источник: «Олимпиакос» подал на «Спартак» жалобу в ФИФА из-за переговоров российского клуба с Рябчуком
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Балтика
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Тимур Аюпов

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П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

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Факел

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Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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