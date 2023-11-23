В «Спартаке» опровергли новость о сокращении обязанностей Эшуорта

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что спортивному директору красно-белых Полу Эшуорту урезали круг обязанностей.

— Говорят, что у спортивного директора Эшуорта урезали функционал.

— Я такого не говорил.

— То есть эта информация неверна?

— Неверна.

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что в «Спартаке» сократили круг обязанностей спортивного директора Пола Эшуорта. Его функции распределили среди руководителей клуба. При этом высока вероятность, что 54-летний англичанин доработает до конца свой контракт, который рассчитан до лета 2024 года.