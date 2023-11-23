Малышев сообщил, что итальянские клубы не обращались к «Спартаку» по переходу Соболева

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» рассказал, обращались ли в клуб итальянские команды по поводу возможного трансфера нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Мне сложно комментировать каждую новость Telegram-каналов. По этим вопросам мне нечего интересного сказать. Никаких переговоров по Александру не велось. Он игрок «Спартака». Мы очень на него рассчитываем», — сказал Малышев «СЭ» после выступления на конференции «Арена Форум 7.0».

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что одна из команд серии А отказалась от услуг Соболева из-за большого количества скандалов с его участием.