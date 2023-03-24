В «Спартаке» опровергли информацию об интересе к мексиканскому вингеру «Тигрес» Фульхенсио

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе московского клуба к мексиканскому вингеру «Тигрес» Раймундо Фульхенсио.

«В мексиканской прессе писали, что «Спартак» проявляет интерес к Фульхенсио? Такого футболиста нет в списке нашего интереса. Мы им не интересуемся», — приводит слова Зеленова Metaratings.ru.

За «Тигрес» вингер сыграл 62 матча, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.