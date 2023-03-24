Масоэро рассказал, что не покинул Россию из-за уважения к контракту с «Пари НН»

Аргентинский защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал, почему не уехал из России.

«Мне было непросто — не знал, что происходит, чего ждать. Но руководители успокоили нас: все будет в порядке, вы в безопасности. У меня не было причин не доверять, и, как видите, клуб оказался прав. В конце концов, я профессионал, ответственный человек и уважаю свой контракт. На меня рассчитывают в Нижнем, не могу это игнорировать», — приводит слова Масоэро Sport24.

В текущем сезоне 28-летний аргентинец провел за «Пари НН» 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями.