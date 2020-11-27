В «Спартаке» не рассматривали вопрос о будущем Газизова
17:14
Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что вопрос об отставке генерального директора красно-белых Шамиля Газизова не рассматривался на совещании клуба в пятницу.
— Сегодня состоялось обычное рабочее совещание, — сказал Фетисов. — Вопрос продолжения работы Шамиля Газизова или кого-либо из сотрудников клуба на нем не поднимался. (Артем Калинин)
Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что Газизов может покинуть клуб в пятницу, а на его место претендует супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. «Рубин» — ЦСКА и другие матчи
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