В «Спартаке» не рассматривали вопрос о будущем Газизова

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что вопрос об отставке генерального директора красно-белых Шамиля Газизова не рассматривался на совещании клуба в пятницу.

— Сегодня состоялось обычное рабочее совещание, — сказал Фетисов. — Вопрос продолжения работы Шамиля Газизова или кого-либо из сотрудников клуба на нем не поднимался. (Артем Калинин)

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что Газизов может покинуть клуб в пятницу, а на его место претендует супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова.