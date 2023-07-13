В «Спартаке» назвали сроки возвращения Николсона в команду
Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, когда нападающий Шамар Николсон вернется в клуб.
«Шамару положен небольшой отпуск после Золотого кубка КОНКАКАФ. После него он должен вернуться в расположение команды. Отпуск — около десяти дней», — приводит слова Зеленова Metaratings.ru.
12 июля сборная Ямайки, за которую выступает Николсон, в полуфинале турнира уступила Мексике (0:3) и покинула Золотой кубок КОНКАКАФ.
Сезон РПЛ-2023/24 стартует 21 июля. Таким образом, 26-летний футболист пропустит начало чемпионата России. В первом туре красно-белые сыграют против «Оренбурга».
Николсон перешел в «Спартак» в 2022 году. Контракт нападающего рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.
В сезоне-2022/23 26-летний ямаец провел 22 матча в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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