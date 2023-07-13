Мойзес высказался о возможности получить российское гражданство

Защитник ЦСКА Мойзес ответил на вопрос о возможности в будущем получить российское гражданство.

«Давайте потихоньку, я всего год в России. Моя цель сейчас — ЦСКА, а не сборная», — цитирует Мойзеса Sport24.

ЦСКА арендовал 28-летнего бразильца летом прошлого года из «Интернасьонала». Он провел за команду 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

В июне армейцы объявили об активации опции выкупа на защитника.