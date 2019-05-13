В "Спартаке" будут согласовывать с Кононовым летние трансферы. Инсайд "СЭ"

Как стало известно "СЭ", Олег Кононов останется на посту главного тренера "Спартака" по окончании сезона-2018/19. С 53-летним специалистом будут согласовываться летние трансферы красно-белых.
Кононов будет готовить команду к сезону-2019/20, а его дальнейшая работа в "Спартаке" будет зависеть от результатов. (Вячеслав Короткин)
"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков после 28 туров.
Полностью инсайды "СЭ" о предстоящем совете директоров "Спартака" читайте здесь
Опрос
Олег Кононов точно выведет "Спартак" в Лигу чемпионов в сезоне-2018/19?
Загрузка...