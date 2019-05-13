19:15 | Футбол — РПЛ

В "Спартаке" будут согласовывать с Кононовым летние трансферы. Инсайд "СЭ"

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Как стало известно "СЭ", Олег Кононов останется на посту главного тренера "Спартака" по окончании сезона-2018/19. С 53-летним специалистом будут согласовываться летние трансферы красно-белых. 

Кононов будет готовить команду к сезону-2019/20, а его дальнейшая работа в "Спартаке" будет зависеть от результатов. (Вячеслав Короткин)

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков после 28 туров. 

Полностью инсайды "СЭ" о предстоящем совете директоров "Спартака" читайте здесь 

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