В "Спартаке" будут согласовывать с Кононовым летние трансферы. Инсайд "СЭ"

Как стало известно "СЭ", Олег Кононов останется на посту главного тренера "Спартака" по окончании сезона-2018/19. С 53-летним специалистом будут согласовываться летние трансферы красно-белых.

Кононов будет готовить команду к сезону-2019/20, а его дальнейшая работа в "Спартаке" будет зависеть от результатов. (Вячеслав Короткин)

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков после 28 туров.

Полностью инсайды "СЭ" о предстоящем совете директоров "Спартака" читайте здесь