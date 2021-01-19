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В «Спартак» возвращается врач, который работал с командой в чемпионский сезон

10:25
Андрей Гришанов. Фото Алексей Иванов
Андрей Гришанов. Фото Алексей Иванов
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По информации «СЭ», врач Андрей Гришанов, работавший в «Спартаке» в чемпионском сезоне-2016/17, возвращается в московский клуб. Он будет работать в штабе Романа Пилипчука в «Спартаке"-2.

Напомним, что красно-белых в сезоне-2016/17 тренировал итальянец Массимо Каррера. Вместе с ним команда также выиграла Суперкубок-2017.

В нынещнем сезоне «Спартак» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 19 туров.

(Максим Алланазаров)

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