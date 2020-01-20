В «Спартак» предложений по Айртону не поступало

Как стало известно «СЭ», «Спартаку» не поступало предложений об аренде или продаже защитника Айртона Лукаса. Сам клуб не рассматривает ни один, ни другой вариант.

Айртон выступает за «Спартак» с декабря 2018 года. В текущем сезоне бразилец провел 23 матча и отметился голевой передачей.

Бразильские СМИ сообщали, что 22-летний футболист может покинуть московский клуб за 7-8 млн евро. В игроке якобы заинтересован «Сантос» и надеется приобрести футболиста. (Вячеслав Короткин)