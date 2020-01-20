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В «Спартак» предложений по Айртону не поступало

15:00
Айртон Лукас. Фото ФК «Спартак»
Айртон Лукас. Фото ФК «Спартак»
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Как стало известно «СЭ», «Спартаку» не поступало предложений об аренде или продаже защитника Айртона Лукаса. Сам клуб не рассматривает ни один, ни другой вариант.

Айртон выступает за «Спартак» с декабря 2018 года. В текущем сезоне бразилец провел 23 матча и отметился голевой передачей.

Бразильские СМИ сообщали, что 22-летний футболист может покинуть московский клуб за 7-8 млн евро. В игроке якобы заинтересован «Сантос» и надеется приобрести футболиста. (Вячеслав Короткин)

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