В составе «Крыльев» дебютировал футболист из Ирака. Первый в истории РПЛ

На 86-й минуте матча 22-го тура Тинькофф-чемпионата России «Тамбов» — «Крылья Советов» в составе гостей вышел защитник Сафаа Хади. Это первый игрок из Ирака в истории российских чемпионатов.

В «Крыльях» ранее играли представители ряда других экзотических футбольных стран: Режиналь Горе (Гаити), Джозеф ди Кьяра (Канада), Цой Мин Хо (КНДР), Анас Махлюф (Сирия), Шелдон Бато (Тринидад и Тобаго) и другие.

Ранее на поле в высшем российском дивизионе выходили представители 102 стран. А игроки из Египта, Мозамбика, Эфиопии и республики Сент-Винсент и Гренадины попадали в заявку, но ни разу не попадали в состав.