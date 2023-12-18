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Сегодня, 15:55

В «Сочи» рассказали, что в тренерском штабе Морено должны появиться иностранцы

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал «СЭ», каким будет штаб испанского тренера клуба Роберта Морено.

«Работаем, как и в любом другом клубе. По нашему мнению, должна получиться очень хорошая история. Когда будет известен штаб? В ближайшее время точно будет, до начала общих сборов он будет укомплектован. Здесь надо исходить от главного тренера. Мы должны понимать, что это должны быть иностранцы. Посмотрим, в ближайшие дни что-то будет понятно», — сказал Рубашко «СЭ».

Морено возглавил «Сочи» 15 декабря, 46-летний испанец заключил долгосрочный контракт с российским клубом.

До этого Морено возглавлял сборную Испании, «Гранаду» и «Монако». Также он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Роберт Морено
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Генеральный директор «Сочи» заявил, что испанский тренер Морено настроен на долгую работу в клубе
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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