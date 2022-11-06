В «Сочи» подвели итоги первого круга РПЛ: «Набрали меньше очков, чем рассчитывали»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин в комментарии для «СЭ» подвел итоги первого круга сезона-2022/23 в РПЛ для команды.

«Понятно, что мы набрали меньше очков, чем рассчитывали. Тем не менее, у нас есть характер, есть команда. Идет период становления, мы отталкиваемся от себя и будем дальше продолжать гнуть свою линию», — сказал Бородин «СЭ».

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 22 очками в 16 матчах.