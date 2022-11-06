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Тренер «Сочи» о фоле Соболева на Юсупове: «Для меня это вторая желтая. ЭСК разберет момент»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин в комментарии для «СЭ» заявил, что нападающего Александра Соболева нужно было удалять в матче с сочинцами.

Игра 16-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:1) состоялась в субботу, 5 ноября. На 23-й минуте встречи Соболев ударил локтем в голову полузащитника сочинцев Артура Юсупова в борьбе за мяч в воздухе. Главный судья матча Артем Чистяков не стал наказывать нападающего красно-белых, у которого на тот момент уже была одна желтая карточка.

«В перерыве я спросил у Артема Чистякова, почему он не послушал помощника в моменте с Соболевым. Резервный судья увидел фол, но решение принимает главный судья. Он сказал, что в том эпизоде ничего не увидел. Мы сейчас смотрели этот эпизод. Конечно, для меня это вторая желтая. Но будут же и другие мнения, ЭСК разберет этот момент», — сказал Бородин «СЭ».

В матче с «Сочи» Соболев провел на поле 58 минут и не отличился результативными действиями.

Кадр из&nbsp;трансляции матча &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Сочи» — «Спартак»: арбитр не удалил Соболева. Он не считает удар в голову фолом?

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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
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