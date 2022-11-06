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Судейство

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Юсупов: «У меня нет вопросов по судейству в матче со «Спартаком». Момент с Соболевым спорный, но арбитр так решил»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов ответил на вопрос о том, нужно ли было удалять нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче с сочинцами.

Игра 16-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:1) состоялась в субботу, 5 ноября. На 23-й минуте встречи Соболев ударил Юсупова локтем в голову в борьбе за мяч в воздухе. Главный судья матча Артем Чистяков не стал наказывать нападающего красно-белых, у которого на тот момент уже была одна желтая карточка.

«Мы не давали «Спартаку» много времени, всегда были на ногах, поэтому им было тяжело играть. Судейство? В целом по матчу со «Спартаком» у меня вопросов нет. Вторая желтая Соболеву? Только по этому моменту. Спорный эпизод, но судья так решил», — приводит Sport24 слова Юсупова.

Соболев провел в матче с «Сочи» на поле 58 минут и не отличился результативными действиями.

Кадр из&nbsp;трансляции матча &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Сочи» — «Спартак»: арбитр не удалил Соболева. Он не считает удар в голову фолом?

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-06-yusupov-u-menya-net-voprosov-po-sudeystvu-v-matche-so-spartakom-epizod-s-sobolevym-spornyy-no-arbitr-tak-reshil

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Сочи 1
Спартак 1
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2.30

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 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
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