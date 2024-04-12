В «Сочи» ожидают около 10 тысяч зрителей на матче против «Спартака»

В пресс-службе «Сочи» рассказали «СЭ», сколько зрителей ожидается на домашнем матче со «Спартаком» в 24-м туре РПЛ.

Встреча пройдет в субботу, 13 апреля, на стадионе «Фишт». Начало — в 14.00 мск.

«Сочи» после 22 матчей набрал 15 очков и замыкает турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» с 35 очками занимает 6-е место.