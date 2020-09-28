Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал разговоры о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в подмосковный клуб.

«Будет ли Глушаков в «Химках»? В СМИ многое пишут, но не все получается. Да, сейчас есть целая группа игроков, с которыми мы ведем переговоры. Усиление точно будет, мы это обсуждали с руководством», — заявил Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Последним клубом Глушакова был «Ахмат». По данным «СЭ», подписание соглашения между «Химками» и 33-летним полузащитником ожидается на этой неделе.