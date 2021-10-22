В Сети появилось фото тренера «Спартака» Витории в метро
10:40
В Сети появилась фотография главного тренера «Спартака» Руя Витории в московском метро.
Фото было опубликовано в Instagram-аккаунте «Мостранспорта».
«Руй Витория — наш человек. На работу до станции «Спартак» — только на метро. Bem-vindo Rui (в переводе с португальского — «Добро пожаловать, Руй». — Прим. «СЭ»)», — говорится в публикации.
Витория возглавил «Спартак» летом 2021 года. После 11 туров Тинькофф РПЛ красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице с 17 очками.
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