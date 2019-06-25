13:10 | Футбол — РПЛ

Клубы РПЛ засветили мяч на сезон-2019/20

25 июня. Мяч РПЛ на сезон-2019/20. Фото twitter.com
25 июня. Мяч РПЛ на сезон-2019/20. Фото twitter.com
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Официальным мячом сезона-2019/20 в чемпионате России должен стать Nike Merlin 19/20. "Спартак", "Ростов""Рубин" и "Локомотив" опубликовали фотографии с новым инвентарем в своих соцсетях или галереях на сайтах.

Следующий сезон в РПЛ стартует 12 июля.

 

 

 

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020  

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