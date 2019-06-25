Клубы РПЛ засветили мяч на сезон-2019/20

Смотрите, кто к нам приехал 😉



Ребята уже приступили к тренировке, пока «Локо» бьется на соседнем поле с «Аустрией».

Список тут 👇🏼https://t.co/x8pD5phwcI#РЖДТренировочныеСборы 🇦🇹 pic.twitter.com/OGUwV2VF0v