Клубы РПЛ засветили мяч на сезон-2019/20

Официальным мячом сезона-2019/20 в чемпионате России должен стать Nike Merlin 19/20. "Спартак", "Ростов", "Рубин" и "Локомотив" опубликовали фотографии с новым инвентарем в своих соцсетях или галереях на сайтах.
Следующий сезон в РПЛ стартует 12 июля.
⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/EqBxxpxTyi— «Рубин» Казань (@fcrk) 24 июня 2019 г.
📸 Первая тренировка в Штирии— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 июня 2019 г.
После утреннего перелета из Москвы в Грац красно-белые благополучно добрались до местечка Лойперсдорф и сразу же приступили к интенсивной работе.https://t.co/wiLpu1plNb#Спартак #силавединстве pic.twitter.com/NvgrffMXKN
Смотрите, кто к нам приехал 😉— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 24 июня 2019 г.
Ребята уже приступили к тренировке, пока «Локо» бьется на соседнем поле с «Аустрией».
Список тут 👇🏼https://t.co/x8pD5phwcI#РЖДТренировочныеСборы 🇦🇹 pic.twitter.com/OGUwV2VF0v
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