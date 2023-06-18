Спортивный директор «Рубина»: «Работаем в направлении Рыбуса. Со «Спартаком» не общались»

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Мацея Рыбуса в казанский клуб.

По информации «СЭ», главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заинтересован в подписании защитника. С высокой долей вероятности игрок получит контракт по схеме 1+1.

«Мы работаем в направлении Рыбуса. Сроки комментировать не буду. Со «Спартаком» не общались, у игрока есть агент. Рыбус расторгает контракт и переходит свободным агентом? Наверное», — сказал Сафонов «СЭ».

Рыбус перешел в «Спартак» летом прошлого года на правах свободного агента. В сезоне-2022/23 защитник провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Ранее поляк долгое время играл за «Локомотив» и «Терек».