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Сегодня, 15:00

В РПЛ ответили на вопрос о возможном переносе 21-го тура из-за президентских выборов в РФ

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов ответил «СЭ» на вопрос о возможном переносе 21-го тура чемпионата России в связи с проведением в стране президентских выборов.

Выборы президента РФ должны пройти с 15 по 17 марта 2024 года. На 17 марта условно запланирован 21-й тур РПЛ. Точное расписание будет известно позже.

«Пока к нам по поводу переноса тура никто не обращался. При составлении расписания 21-го тура мы, как и всегда, будем учитывать пожелания органов исполнительной власти и клубов-участников чемпионата», — сказал Фетисов.

В 21-м туре РПЛ между собой сыграют московские ЦСКА и «Спартак». Матч пройдет на «ВЭБ Арене». Кроме того, встречи тура пройдут в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Грозном, Воронеже, Екатеринбурге и Оренбурге.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

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 16 1 5
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