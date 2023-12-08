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Сегодня, 14:38

Смородская высказался об Абаскале

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Никакой дисциплины в «Спартаке» нет. Если Абаскаль ведет себя как ребенок на бровке, то что можно требовать от игроков? Будут и дальше получаться красные карточки, исполнять непонятные жесты. Главный тренер команды должен задавать тренд, быть примером для игроков. Для такой работы психика должна быть устойчивее, чем у Абаскаля. Он какой-то нервный», — приводит слова «РБ Спорт».

Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года. Текущий контракт 34-летнего испанца с красно-белыми рассчитан до июня 2025-го.

Ранее стало известно, что Абаскаля дисквалифицировали на три матча, один из которых — условно, за поведение в игре 17-го тура с «Ахматом» (1:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-abaskal-vedet-sebya-kak-rebenok-u-trenera-psihika-dolzhna-by-t-ustojchivee/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Ольга Смородская
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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