Смородская высказался об Абаскале

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Никакой дисциплины в «Спартаке» нет. Если Абаскаль ведет себя как ребенок на бровке, то что можно требовать от игроков? Будут и дальше получаться красные карточки, исполнять непонятные жесты. Главный тренер команды должен задавать тренд, быть примером для игроков. Для такой работы психика должна быть устойчивее, чем у Абаскаля. Он какой-то нервный», — приводит слова «РБ Спорт».

Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года. Текущий контракт 34-летнего испанца с красно-белыми рассчитан до июня 2025-го.

Ранее стало известно, что Абаскаля дисквалифицировали на три матча, один из которых — условно, за поведение в игре 17-го тура с «Ахматом» (1:2).