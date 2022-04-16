Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву.

«Жаль, что за пределы РФ величие запоребриковых не распространяется», — сказала Салихова «Чемпионату».

Ранее Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани в адрес питерского клуба, напомнив, что «Зенит» разгромил красно-белых со счетом 7:1 в сезон столетия московского клуба.

Каттани в выпуске «Комент Шоу» заявил, что не знает такой команды, как «Зенит».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 24 матчах. «Зенит» лидирует в чемпионате России, имея на счету 52 очка.