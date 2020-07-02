Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос о месте российских судей в общеевропейском рейтинге.

— У нас очень много опытных судей. Некоторые высокой категории — Карасев, Еськов, Иванов. Нужно создавать конкуренцию, чтобы появлялись новые. Нужны новые арбитры, необходимо дать дорогу молодым. Это моя задача, это моя цель на будущее. Это длительный процесс — не недели, не месяцы, а годы. Кто лучшие в Европе? А какой, на ваш взгляд, лучший чемпионат в Европе? Трудно сказать. Смотря, как оценивать. По уровню физической готовности первые — испанцы. Всегда восхищался ими. Но если брать другие критерии — ответы будут другими. (Александр Бобров