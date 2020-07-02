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«В России есть топ-судьи — Карасев, Еськов, Иванов, но нужны новые». Кашшаи — об уровне арбитров в РПЛ

2 июля 2020, 17:51
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос о месте российских судей в общеевропейском рейтинге.

— У нас очень много опытных судей. Некоторые высокой категории — Карасев, Еськов, Иванов. Нужно создавать конкуренцию, чтобы появлялись новые. Нужны новые арбитры, необходимо дать дорогу молодым. Это моя задача, это моя цель на будущее. Это длительный процесс — не недели, не месяцы, а годы. Кто лучшие в Европе? А какой, на ваш взгляд, лучший чемпионат в Европе? Трудно сказать. Смотря, как оценивать. По уровню физической готовности первые — испанцы. Всегда восхищался ими. Но если брать другие критерии — ответы будут другими. (Александр Бобров

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