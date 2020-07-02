«В России есть топ-судьи — Карасев, Еськов, Иванов, но нужны новые». Кашшаи — об уровне арбитров в РПЛ
2 июля 2020, 17:51
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос о месте российских судей в общеевропейском рейтинге.
— У нас очень много опытных судей. Некоторые высокой категории — Карасев, Еськов, Иванов. Нужно создавать конкуренцию, чтобы появлялись новые. Нужны новые арбитры, необходимо дать дорогу молодым. Это моя задача, это моя цель на будущее. Это длительный процесс — не недели, не месяцы, а годы. Кто лучшие в Европе? А какой, на ваш взгляд, лучший чемпионат в Европе? Трудно сказать. Смотря, как оценивать. По уровню физической готовности первые — испанцы. Всегда восхищался ими. Но если брать другие критерии — ответы будут другими. (Александр Бобров
Опрос
проголосовало: 28774Все опросы
Сколько клубов должно играть в РПЛ?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...