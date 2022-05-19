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Сегодня, 15:47

В РФС заявили, что Fan ID должен будет действовать на шести стадионах с начала следующего сезона

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов рассказал о ходе внедрения Fan ID на российских стадионах.

«За Fan ID отвечает Минспорта и Минцифры, проект движется. По крайней мере, мы, как участники рабочих групп, все, что от нас требуется, в полном объеме выполняем, организовываем взаимодействие между органами власти и клубами по части подготовки стадионов к этому процессу. Пока исходим из того, что на 6 стадионах с первых матчей Fan ID уже должен использоваться. Какие арены? Прежде всего арены, на которых проходил чемпионат мира-2018. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новогород и так далее. Там помесячный график, когда дадут денег, когда должны подготовиться и в том числе открыться.
Пытались ли мы отсрочить это, как участники рабочих групп? Мы занимали и продолжаем занимать конструктивную позицию с коллегами относительно всех проблемных точек, которые возникают на пути, но проект государственный. Есть соответствующие нормативно-правовые акты, наша задача —их исполнять», — сказал Митрофанов.

Дата начала розыгрыша Тинькофф РПЛ-2022/23 в данный момент еще не определена. Сезон-2021/22 закончится 21 мая, в этот день пройдут игры 30-го тура чемпионата. Все матчи начнутся в одно время — в 17.00 (мск).

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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
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 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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