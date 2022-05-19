В РФС заявили, что Fan ID должен будет действовать на шести стадионах с начала следующего сезона

Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов рассказал о ходе внедрения Fan ID на российских стадионах.

«За Fan ID отвечает Минспорта и Минцифры, проект движется. По крайней мере, мы, как участники рабочих групп, все, что от нас требуется, в полном объеме выполняем, организовываем взаимодействие между органами власти и клубами по части подготовки стадионов к этому процессу. Пока исходим из того, что на 6 стадионах с первых матчей Fan ID уже должен использоваться. Какие арены? Прежде всего арены, на которых проходил чемпионат мира-2018. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новогород и так далее. Там помесячный график, когда дадут денег, когда должны подготовиться и в том числе открыться.

Пытались ли мы отсрочить это, как участники рабочих групп? Мы занимали и продолжаем занимать конструктивную позицию с коллегами относительно всех проблемных точек, которые возникают на пути, но проект государственный. Есть соответствующие нормативно-правовые акты, наша задача —их исполнять», — сказал Митрофанов.

Дата начала розыгрыша Тинькофф РПЛ-2022/23 в данный момент еще не определена. Сезон-2021/22 закончится 21 мая, в этот день пройдут игры 30-го тура чемпионата. Все матчи начнутся в одно время — в 17.00 (мск).