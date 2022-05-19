Каррера считает, что «Спартак» зря отпускает Бакаева в «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии «СЭ» отреагировал на возможный переход Зелимхана Бакаева в «Зенит». В четверг, 19 мая, об этом сообщил «РБ Спорт».

По информации источника, 25-летний россиянин перейдет в петербургский клуб на правах свободного агента в летнее трансферное окно.

«Для меня он качественный молодой игрок. Очень жаль, что «Спартак» отпускает его, особенно, в клуб-конкурент», — сказал Каррера «СЭ».

Ранее Бакаев прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит».