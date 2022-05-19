«Жаль, что «Спартак» отпускает его в клуб-конкурент». Каррера — о Бакаеве в «Зените»
Каррера считает, что «Спартак» зря отпускает Бакаева в «Зенит»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии «СЭ» отреагировал на возможный переход Зелимхана Бакаева в «Зенит». В четверг, 19 мая, об этом сообщил «РБ Спорт».
По информации источника, 25-летний россиянин перейдет в петербургский клуб на правах свободного агента в летнее трансферное окно.
«Для меня он качественный молодой игрок. Очень жаль, что «Спартак» отпускает его, особенно, в клуб-конкурент», — сказал Каррера «СЭ».
Ранее Бакаев прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит».
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