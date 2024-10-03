В РФС прокомментировали стажировку Мостового и Самедова в «Спартаке»

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников ответил на вопрос о прохождении стажировки Александра Мостового и Александра Самедова в «Спартаке».

«Они претендуют на лицензию высокого уровня и логично, что стажироваться будут в таком именитом клубе. К тому же и Александр Самедов, и Александр Мостовой выступали за «Спартак» в качестве футболистов.

Хочется отдельно поблагодарить руководство клуба, Артема Реброва и Деяна Станковича за профессиональную работу. У Академии РФС и «Спартака» давно сложилось замечательное сотрудничество. Это очень приятно и идет на пользу всему российскому футболу», — приводит слова Овчинникова Metaratings.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что Мостовой и Самедов, проходящие обучение в академии РФС по программе А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков, будут стажироваться в московском клубе.