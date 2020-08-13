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В РФС признали: ВАР работают не так, как ожидали

19:16
Видеопроверка. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Видеопроверка. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал работу ВАР на старте сезона-2020/21 в РПЛ.

В матче 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) в ворота красно-белых было назначено два пенальти арбитром Василием Казарцевым. После игры Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что судья ошибся со вторым 11-метровым. На ВАР работал Алексей Еськов.

«При старте случились резонансные судейские ошибки, при этом, на мой взгляд, большинство матчей были проведены на нормальном уровне. Самые большие сложности сейчас связаны с использованием системы ВАР. Она работает не так, как мы все ожидали, и на это есть объективные причины», — приводит слова Алаева «РИА Новости».

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Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200813/1575754441.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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